Udinese | Kamara: “Con le dirette avversarie abbiamo meno spazio”

Uno dei protagonisti delle ultime uscite dell'Udinese è Hassane Kamara. Il difensore ex Watford si è reso protagonista di un gran gol con la Salernitana e dell'assist del match winner di Lucca. Kamara ha parlato nel corso di un'intervista concessa ad Udinese Tonight della stagione dei bianconeri e dell'ultima gara contro la Lazio.

"Questa vittoria ci fa molto bene, ci darà la carica. Quello che ci ha detto il mister resta nello spogliatoio, ma siamo tutti contenti. Contro le squadre di alta classifica siamo compatti e ripartiamo in contropiede. Con le avversarie dirette invece ci sono meno spazi, si chiudono di più e non è facile creare occasioni così. Sapevamo che prima della partita la classifica non fosse buona, dopo aver vinto ci siamo sentiti sollevati".