News Udinese | Kamara al fianco dell’amico Ndicka fino a notte fonda

Come raccontato dal direttore sportivo dell'Udinese Federico Balzaretti, non solo la Roma è rimasta in ospedale per Ndicka. Un gesto di solidarietà e vicinanza per un compagno di Nazionale, un fratello. Hassane Kamara, in seguito all'interruzione della partita tra Udinese e Roma per il malore accusato da Ndicka, si è recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del giocatore giallorosso. Non solo, l'esterno bianconero è rimasto fino a tarda notte al fianco del letto dell'amico. "Ci ha fatto sapere che Evan era più tranquillo".