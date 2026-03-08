mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Kamara o Zemura, chi è il titolare sulla sinistra? Il punto

News Udinese – Kamara o Zemura, chi è il titolare sulla sinistra? Il punto

Una sfida infinita che da oramai tre stagioni accompagna diversi momenti dei bianconeri. Tutti i dettagli sul titolare sulla sinistra
Hassane Kamara e Jordan Zemura sono in battaglia continua a caccia di una maglia da titolare. Dopo diverse partite (anche ben giocate) dal calciatore dello Zimbabwe, il ballottaggio sembrava potersi riaprire ma il match di Bergamo ci ha dato delle nuove ed importanti risposte. Ecco chi sarà il titolare in questo finale di stagione con la maglia dell'Udinese.

Il calciatore che più di tutti è pronto per prendersi una maglia da titolare nel corso di questa stagione è Hassane Kamara e la decisione di mister Kosta Runjaic sembra essere chiara. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un titolarissimo pronto a salutare? Tutti i dettagli <<<

