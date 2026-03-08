News Udinese – Kamara o Zemura, chi è il titolare sulla sinistra? Il punto

Hassane Kamara e Jordan Zemura sono in battaglia continua a caccia di una maglia da titolare. Dopo diverse partite (anche ben giocate) dal calciatore dello Zimbabwe, il ballottaggio sembrava potersi riaprire ma il match di Bergamo ci ha dato delle nuove ed importanti risposte. Ecco chi sarà il titolare in questo finale di stagione con la maglia dell'Udinese.