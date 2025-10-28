Udinese – Kamara: “Obiettivo? Noi giochiamo per…” Le parole

L'esterno dei friulani ha rilasciato delle dichiarazioni nella trasmissione Udinese Tonight su Tv12: ecco le parole

Lorenzo Focolari Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 09:30)

Hassane Kamara è stato un ospite della trasmissione Udinese Tonight su TV12. Il difensore della squadra ha discusso della situazione attuale del team, dopo il successo per 3-2 contro il Lecce nell'ultima partita di campionato: "La vittoria contro il Lecce segna un progresso, non abbiamo perso fiducia. Contro il Cagliari e la Cremonese abbiamo disputato buone gare ma commesso diversi errori. Non vincere è frustrante, ma siamo focalizzati su questo obiettivo, anche se il percorso è lungo. Ci lavoriamo da un anno: quest'anno abbiamo più qualità, e anche quando le cose non vanno bene, rimaniamo uniti".

Riguardo al lavoro di Kosta Runjaic: "Il mister ha ricevuto delle critiche, è un peccato: se osserviamo la squadra di due anni fa e quella attuale, il cambiamento è straordinario. Ho un buon rapporto con lui, è normale tra un giocatore e un allenatore. Lui prende le sue decisioni, ma abbiamo una relazione positiva e parliamo apertamente".

Sulla corsia, Kamara condivide il ruolo con Zemura, ma senza competizione: "Siamo amici, è ovvio che se non gioco non sono soddisfatto, ma mi sento bene con lui. Per avere una squadra competitiva servono due validi giocatori per ogni posizione, ci battiamo per il nostro posto e dobbiamo sempre dare il massimo".

Il 1994 ha poi menzionato alcuni suoi compagni di squadra: "Solet ha grande esperienza, comunichiamo in francese e ci capiamo bene in difesa. Non è semplice metterlo in difficoltà perché siamo ben sincronizzati anche con Atta; quando lui fa un dribbling, io occupo gli spazi. È bello vederlo crescere, è umile e si impegna tanto, forse anche troppo. Non è frettoloso, ascolta i più esperti ed è deciso a trovare la sua strada". Thauvin mi manca - eravamo legati, sono felice per lui ma anche per la squadra; l'anno scorso, senza di lui, il gruppo ha faticato, mentre ora ognuno ha più responsabilità e giochiamo meglio".

Okoye ha fatto ritorno dopo la squalifica, anche se non ha lasciato il segno per i tifosi nella performance contro il Lecce, soprattutto sul gol di Berisha: "Ha tirato forte, penso abbia colto di sorpresa un po' tutti. Credo che Okoye sia migliorato rispetto all'anno scorso, ha guadagnato massa, però sono quattro mesi che non gioca: le partite sono impegnative, ci sono molte variabili da considerare, ma basta un errore e si concede gol. Serve tempo, ha salvato la squadra molte volte, tornerà".

L'Udinese si trova al momento nella parte sinistra della classifica, ma per Kamara gli obiettivi rimangono invariati: "Noi giochiamo sempre per la salvezza, una volta raggiunto quel traguardo possiamo sognare. Certamente, quando arriviamo a 40 punti vogliamo di più, ma la cosa principale è restare in Serie A. Il campionato è complesso, il Milan ha pareggiato con il Pisa, mentre la Cremonese sta vivendo un buon momento, per esempio. È solo l'inizio, ed è per questo motivo che dobbiamo assicurarci la salvezza rapidamente".

"Sarà impegnativa la prossima sfida con la Juventus. Cerchiamo di ricaricare le energie, poiché loro sono sotto grande stress. Noi siamo coesi, abbiamo trionfato nell'ultima e ci dirigiamo verso Torino con determinazione," ha terminato Kamara.