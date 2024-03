Udinese-Salernitana, Kamara: “Sarà una partita difficile. Io felice qui”

L'esterno bianconero, oggi titolare, ha presentato il match in una breve intervista ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole

Mancano pochi minuti all'inizio del match salvezza contro la Salernitana. Hassane Kamara ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn del momento dei bianconeri e delle insidie che nasconde la sfida casalinga al Bluenergy Stadium contro i campani: "Sarà una partita difficile. Contro una squadra sul fondo della classifica non abbiamo mai vinto. Faremo il punto di questa esperienza in bianconero dopo a giochi finiti. Ora è importante restare concentrati sugli obiettivi di squadra, non è il momento dei bilanci personali. Sono felice qui”.