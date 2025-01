Udinese – Kamara nel post partita: “abbiamo creato molto…” Le parole

Runjaic ottiene il secondo pareggio consecutivo e va a 26 punti in classifica. Al termine dell' incontro con l'Atalanta , Hassane Kamara ha parlato ai microfoni di DAZN , rilasciando affermazioni sulla prestazione della squadra che, a detta sua, è stata molto positiva.

"Oggi abbiamo provato giocare meglio con la palla, abbiamo creato molte occasioni: dobbiamo migliorare in fase offensiva perché è arrivato un pareggio. Dobbiamo continuare cosi. Il mister vive la partita e mi dà continuamente consigli, cosi come la squadra, che è sempre in partita."