Udinese – Periodo difficile per Hassane Kamara: terza panchina in 15 giorni

Non accenna a finire il periodo di difficoltà per l'esterno della Costa d'Avorio. Dopo le panchine in nazionale arriva la terza con il Genoa

Nicola Badursi 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 12:33)

Inizio del mese amaro per l'ambiente del capoluogo friulano. Nella partita giocata in casa contro il Genoa di Viera, Runjaic rimedia una sconfitta per due a zero. Così l'Udinese rimane bloccata a quota 17 punti in campionato, alimentando il ristagno delle ultime gare (l'ultima vittoria risale al 25/10 contro il Cagliari).

Per ritrovare il bandolo della matassa, mister Runjaic cerca nuove soluzioni nei suoi schieramenti. Tra queste l'esterno ivoriano Hassane Kamara sembra essere finito ai box, non per infortunio ma per una mera scelta tecnica. Assente, poco produttivo, poco incisivo, tutte problematiche che hanno proclamato Zemura il terzino titolare della squadra.

Adesso l'Udinese andrà in scena a Monza per la 15esima giornata di Serie A. I compagni, i tifosi, l'allenatore e lo staff, contano di ritrovare il loro esterno di qualità. Il campionato è ancora lungo e Kamara dovrà darsi da fare per tornare un perno sulla fascia (ultimo goal contro l'Atalanta). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Runjaic rischia di perdere un big <<<