Udinese – Kamara rimane out! Atta in dubbio? Le ultime

Non manca molto alla prossima sfida in casa contro il Genoa di Daniele De Rossi . Runjaic vuol riposare e dare un leggero stacco ai ragazzi che forse si alleneranno tra oggi e domani. Andiamo a vedere quali sono i nomi dell'Udinese all'interno del bollettino attuale.

Tra gli squalificati troviamo mister Kosta Runjaic. Il tecnico ha rimediato un cartellino rosso a Parma e il giudice sportivo ha emesso un turno da scontare fuori dal campo. Per quanto riguarda i giocatori, nessuno è nella sezione squalifiche.