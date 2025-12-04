Udinese – Kamara rimane out! Atta in dubbio? Le ultime

Non manca molto alla prossima sfida in casa contro il Genoa di Daniele De Rossi. Runjaic vuol riposare e dare un leggero stacco ai ragazzi che forse si alleneranno tra oggi e domani. Andiamo a vedere quali sono i nomi dell'Udinese all'interno del bollettino attuale.
Gli allenamenti riprenderanno tra oggi e domani, nel frattempo vediamo chi potrà o meno essere presente per la prossima sfida
Tra gli squalificati troviamo mister Kosta Runjaic. Il tecnico ha rimediato un cartellino rosso a Parma e il giudice sportivo ha emesso un turno da scontare fuori dal campo. Per quanto riguarda i giocatori, nessuno è nella sezione squalifiche.
Tra gli indisponibili ad oggi c'è Hassane Kamara. Atta rimane in dubbio per questi giorni(da valutare le condizioni del polpaccio) L'esterno ivoriano rimarrà out a causa di una fascite plantare. i tempi del rientro sono stimati da metà Dicembre in poi. Le ultime notizie del mercato bianconero:Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia <<<
