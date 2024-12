Udinese – Kamara: possibile riscatto in Coppa? La situazione sul giocatore

Dopo le panchine con il Genoa e con il Monza, Kamara ha rivisto il campo contro il Napoli per 21 minuti. Potrà essere titolare in Coppa?

L'ultima partita di spessore risale a poco più di un mese fa contro l'Atalanta. In quella trasferta Hassane Kamara riuscì a segnare il momentaneo goal del vantaggio. Da lì in poi l'esterno ivoriano è caduto in un periodo negativo. Successivamente alla partita di Bergamo sono arrivate due panchine con la Nazionale, 46 minuti di gioco contro l'Empoli (con tanto di ammonizione), altre due panchine contro Genoa e Monza .

Nell'ultima gara contro il Napoli , Kamara ha riassaporato il campo per 21 minuti. Si tratta di una magra consolazione o di un nuovo punto di inizio? L'esterno ivoriano ha sempre vantato una caratteristica: l'affidabilità dovuta alla sua costanza lavorativa. Ciò non lo rende un porta bonus di primo livello, bensì una pedina sempre utilizzabile e tutte le squadre vorrebbero averne una.

Proprio in questo mese, tale caratteristica è venuta a meno. Il giocatore è finito sempre più ai margini della titolarità fino alla panchina più totale. In programma sta arrivando la sfida in Coppa Italia contro l'Inter: una vera e propria occasione per essere schierato tra i titolari e far vedere al mister che può ancora contare sul suo esterno.