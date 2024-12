Udinese – Torna Kamara tra i titolari: Runjaic sceglie la difesa a 3

Sembrano essere tramontati i dubbi sul possibile schieramento in vista della sfida di Lunedì in campionato con il Monza. Torna il modulo 3-5-2

Per quanto riguarda la presenza tra i pali, sarà l'ormai certezza Okoye a presenziare. In difesa trovano attualmente collocazione Giannetti, Bijol e Kristensen. Quest'ultimi potrebbero essere supportati sulle fasce da Ehizibue e dal ritrovato Hassane Kamara (reduce da un periodo complicato per la sua stagione). A centrocampo lo schieramento prevede Zarraga e Lovric come mezz'ali, mentre Karlstrom andrà in cabina di regia. Sciolti anche i dubbi in attacco, arriva la coppia Thauvin-Davis.