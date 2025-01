Udinese – Kamara così non ci siamo: la situazione non migliora | Il punto

Etichettato come il peggiore in campo nella sfida di ieri sera, Kamara non riesce a trovare un equilibrio produttivo per la squadra

Lorenzo Focolari Redattore 21 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 13:04)

Ha passato momenti migliori di questo calcisticamente parlando e questo non ha mai abbattuto Kamara. Questa stagione purtroppo sta presentando all'esterno ivoriano troppe complicazioni. Dopo una partenza generale discreta e il goal contro l'Atalanta all'andata, Kamara è caduto in un oblio di panchine e poco minutaggio.

Le prestazioni sono state sempre più calanti e proprio per questo tante persone credevano in un suo addio in questa sessione. La questione è sempre aperta dato che il mercato invernale finirà il 3 di Febbraio, ma Runjaic invece di tenerlo fuori, ha deciso di farlo tornare nelle rotazioni. I motivi potrebbero essere le prestazioni calanti di Zemura o forse si tratta di dare fiducia a Kamara stesso, resta il fatto che l'esterno ivoriano è tornato titolare da diverse partite.

Tra queste c'è la gara di ieri sera contro il Como che ha tristemente confermato un'ennesima insufficienza grave di Kamara. Contro l'Atalanta ci sono state cosa positive e cose negative, ma ieri non c'è stato niente da fare: impacciato, impreciso, scelte di gioco quasi tutte sbagliate, letture difensive errate e poca energia. Tutti fattori che non fanno altro che minare la fiducia concessa dal mister e che lo hanno decretato il flop della gara di ieri: Il top e flop di giornata: tanto per cambiare delude Kamara <<<