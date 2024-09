News Udinese – Kamara o Zemura? Riparte il ballottaggio per la titolarità

Hassane Kamara o Jordan Zemura. Nelle prossime ore ripartirà ufficialmente un ballottaggio tra i due per la titolarità in vista di Parma

Inizia un vero e proprio duello sulla fascia sinistra dell'Udinese. Dopo l'ottima prova di Jordan Zemura contro il Como e soprattutto l'errore banale di Hassane Kamara contro i biancocelesti di Baroni, potrebbero essere sovvertite le gerarchie sull'out di sinistra. Logicamente la sfida contro il Parma sarà importante per scoprire chi sarà l'assoluto titolare.

Ad oggi parte favorito Kamara, poiché Zemura è impegnato con la nazionale dello Zimbabwe (dove ha giocato per tutti e novanta i minuti nel corso di ieri pomeriggio in una sfida importante). Logicamente dalla Roma in poi il ballottaggio tornerà totale. Cambiando rapidamente discorso. Ecco la top 11 giocatori ancora liberi <<<