News Udinese – Torna lo storico duello Kamara/Zemura ? Il punto

Dopo nemmeno tre partite potrebbe esserci nuovamente il passaggio del testimone della fascia sinistra : Kamara e Zemura a confronto

Lorenzo Focolari Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 12:01)

Fino ad oggi Runjaic (tecnico dell'Udinese) ha disposto una gerarchia chiara rispetto alla scorsa stagione. Kamara inizia le partite e Zemura può terminarle. Questo è l’input da seguire in questa stagione in modo da garantire ordine e stabilità salvo eventuali eccezioni.

Dopo l’ultima gara di Pisa, i giornali locali iniziamo di nuovo a trattare il rumor possibile su chi possa diventare titolare. Kamara sembra avere offerte all’estero e viste le tre prestazioni quasi piatte ma non per forza insufficienti, la tentazione che esca dai piani di Runjaic c’è. Inoltre è uscito per infortunio nell’ultima gara ed è in dubbio per il Milan.

Zemura potrebbe approfittare per prendere il timone della fascia sinistra e piazzarsi come titolare in cui Runjaic potrebbe riporre fiducia. È un argomento da verificare ma gli indizi ci sono per far tornare in auge un duello che dura da più di due stagioni. Le ultime di mercato: Colpo a zero per Runjaic! Ecco il post Kamara<<<<