Udinese – Da Kamara a Zemura passando per Karlstrom: punto nazionali

Da Jordan Zemura ad Hassane Kamara passando per Jesper Karlstrom, non perdiamo assolutamente tempo ed ecco il punto vero sui nazionali

Ultima giornata di nazionali e ben quattro bianconeri in campo nel corso della serata del martedì. In realtà si è partiti il pomeriggio con la prestazione di Jordan Zemura, titolare nello Zimbabwe nella sconfitta per 2-1 contro il Camerun. Non è l'unico ad essere sceso in campo, visto che anche Jesper Karlstrom ha messo a referto una prestazione da titolare nel match contro l'Azerbaijan.