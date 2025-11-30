Notizie Udinese – Kamara o Zemura? Chi è il titolare sulla fascia sinistra

Jordan Zemura o Hassane Kamara? L'Udinese inizia a cercare delle conferme sulla sua fascia e più precisamente sulla zona sinistra del campo. Per un Oumar Solet in ottimo spolvero, c'è una zona laterale che non riesce ancora a fare il salto di qualità.
Hassane Kamara o Jordan Zemura? La società bianconera deve fare una scelta sulla fascia sinistra. Ecco tutti i dettagli ed il punto
La prestazione dell'esterno nato in Inghilterra, ma di nazionalità africana non è stata convincente con qualche errore in fase di costruzione. Nel complesso meglio rispetto all'inizio di stagione, ma non ancora per togliere ogni dubbio alla dirigenza bianconera. Il prossimo mercato di gennaio potrebbe regalare delle novità con qualche interessamento proprio dei bianconeri. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati ieri sera post incontro. Le pagelle di Parma-Udinese <<<
