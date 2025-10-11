Nella partita di qualificazione per i Mondiali, la Slovenia ha concluso in parità 0-0 contro il Kosovo. Bijol, ex giocatore dell'Udinese, ha iniziato come titolare, mentre Sandi Lovric è rimasto in panchina. Nel Gruppo B, attualmente guidato dalla Svizzera con un punteggio perfetto, la Slovenia si trova al terzo posto con 2 punti. La Svezia, che occupa l'ultima posizione, ha totalizzato 1 punto.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Karlstrom ne fa 65, Lovric rimane in panchina: i dati
udinese
News Udinese – Karlstrom ne fa 65, Lovric rimane in panchina: i dati
I due centrocampisti bianconeri hanno due percorsi molto distinti nelle loro rispettive nazionali: ecco i dati delle gare di ieri
La squadra di Jesper Karlstrom ha perso ieri con un punteggio di 0-2 contro la Svizzera. Il bianconero ha giocato come titolare nel ruolo di regista adottando un modulo 3-5-2. È stato sostituito subito dopo aver subito il primo gol, al 65°.
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del calcio mercato friulano: Runjaic non ci sta: tre addii a parametro zero <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA