News Udinese – Karlstrom ne fa 65, Lovric rimane in panchina: i dati

Nella partita di qualificazione per i Mondiali, la Slovenia ha concluso in parità 0-0 contro il Kosovo. Bijol, ex giocatore dell'Udinese, ha iniziato come titolare, mentre Sandi Lovric è rimasto in panchina. Nel Gruppo B, attualmente guidato dalla Svizzera con un punteggio perfetto, la Slovenia si trova al terzo posto con 2 punti. La Svezia, che occupa l'ultima posizione, ha totalizzato 1 punto.