News Udinese – Karlstrom: “Nel club c’è grande organizzazione…”

Il calciatore svedese, Jesper Karlstrom, ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato e su questo inizio di avventura con l'Udinese. Logicamente il centrocampista arrivato nel corso di questa estate si sta mettendo in mostra attraverso grandi prestazioni e soprattutto prendendo confidenza partita dopo partita. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni per un magazine polacco.