mondoudinese udinese news udinese Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale

udinese

Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale

Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale - immagine 1
Karlstrom per rendimento è uno dei calciatori migliori della massima serie del calcio italiano. Tutti i dettagli sulla speciale classficia
Lorenzo Focolari Redattore 

Il centrocampista svedese è al primo posto in una speciale classifica nella massima serie del calcio italiano. Un traguardo importante per l'Udinese e soprattutto per Jesper Karlstrom. Il perno della mediana di mister Kosta Runjaic è fondamentale ed è anche il calciatore nella massima serie del nostro calcio che ha percorso più chilometri di tutti. Un risultato davvero importante che testimonia e certifica il motivo per cui non viene mai messo al di fuori della formazione titolare.

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'attacco potrebbe avere una vera e propria rivoluzione. L'attaccante verso l'addio: tutti i dettagli <<<

Leggi anche
Atalanta-Udinese | Scelto il direttore del match: tutti i dettagli
Notizie Udinese – L’Atalanta perde un titolare: ecco i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA