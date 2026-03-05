Il centrocampista svedese è al primo posto in una speciale classifica nella massima serie del calcio italiano. Un traguardo importante per l'Udinese e soprattutto per Jesper Karlstrom. Il perno della mediana di mister Kosta Runjaic è fondamentale ed è anche il calciatore nella massima serie del nostro calcio che ha percorso più chilometri di tutti. Un risultato davvero importante che testimonia e certifica il motivo per cui non viene mai messo al di fuori della formazione titolare.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale
udinese
Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale
Karlstrom per rendimento è uno dei calciatori migliori della massima serie del calcio italiano. Tutti i dettagli sulla speciale classficia
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'attacco potrebbe avere una vera e propria rivoluzione. L'attaccante verso l'addio: tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA