Udinese – Karlstrom è il migliore in Serie A: ecco la classifica speciale

Il centrocampista svedese è al primo posto in una speciale classifica nella massima serie del calcio italiano. Un traguardo importante per l'Udinese e soprattutto per Jesper Karlstrom. Il perno della mediana di mister Kosta Runjaic è fondamentale ed è anche il calciatore nella massima serie del nostro calcio che ha percorso più chilometri di tutti. Un risultato davvero importante che testimonia e certifica il motivo per cui non viene mai messo al di fuori della formazione titolare.