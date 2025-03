Udinese News – Runjaic elogia Karlstrom: l’analisi sul giocatore

Un giocatore silente ma impattante e soprattutto presente in ogni partita. Queste sono alcune delle qualità di Jesper Karlstrom . Arrivato l'estate scorsa dal Lech , il centrocampista svedese ha subito preso le redini della regia bianconera offrendo il meglio di sé. Lo stesso Runjaic lo ha elogiato più volte questa stagione per il suo modo di lavorare che porta ad una continua crescita individuale e del gruppo.

26 presenze, 2 assist e 5 gialli per Karlstrom, il quale tolta la squalifica per somma ammonizioni, non ha mai saltato una partita in campionato. Le sue qualità di regista si vedono, sebbene siamo abituati a vedere prestazioni di altro genere se rivolgiamo lo sguardo verso altre squadre quando si parla del suo ruolo. A detta di alcuni esistono giocatori più talentuosi ma per altri Karlstrom rappresenta la massima sicurezza di questa squadra in questa stagione.