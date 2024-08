News Udinese, Karlstrom si presenta: “E’ stato facile scegliere questo club”

Il nuovo centrocampista svedese dei friulani si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue prime dichiarazioni

Riccardo Focolari Redattore 8 agosto 2024 (modifica il 8 agosto 2024 | 16:17)

Jesper Karlstrom si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'Udinese.

Collavino: "Un ragazzo che è qui da 5 giorni ma per come si sta approcciando sembra sia qua da tanto tempo. È un profilo di grande esperienza, maturità, tecnica nel nostro centrocampo. Conosce il calcio di alto livello ed è un nazionale svedese. Siamo tutti contenti di dargli il benvenuto e siamo sicuri che sarà un profilo che presto entrerà nel cuore dei nostri tifosi".

Inler: "Abbiamo lavorato tanto per portarlo qui, sarà il cuore della nostra squadra perché ci vorrà esperienza e leadership. Ha capito le dinamiche dello spogliatoio e a partire da domani porterà questa mentalità a Udine".

Karlstrom comincia così: "Sono felice di essere qua, grazie. Con Runjaic ci siamo visti prima e se devo essere sincero non ha mai vinto contro di me, quindi forse è questo il motivo per cui mi ha voluto qui. L'Udinese è una scelta molto semplice, si tratta di un club molto popolare in Svezia. Il mio sogno fin da bambino è sempre stato quello di giocare in Italia e lavorerò al 100%".

Sull'apporto: "Credo di essere un giocatore a tutto tondo, in tutti le squadre in cui ho giocato abbiamo sempre preferito ad avere la palla tra i piedi con una pressione alta per recuperarla il prima possibile. Sono a disposizione dei compagni per vincere e raggiungere traguardi assieme".

Sulle richieste della società: "Ero capitano del mio club in Svezia, in questi primi giorni sto cercando di imparare tutti i nomi dei miei compagni e di ambientarmi al meglio. Con il tempo penso di poter diventare una guida, mi piace sempre parlare anche in campo e voglio portare agli altri la mia mentalità".

Sulle richieste di Runjaic: "Mi ha voluto qui perché conosce le mie qualità. Ho bisogno di tempo per conoscere gli altri giocatori ed essere un leader. Crede che serva portare la mentalità di voler vincere tutte le partite, sia in allenamento che in gara".

Sulla squadra: "Thauvin ovviamente, ma ho una conoscenza generale della squadra visto che guardo molte partite. Con Kristensen ho degli amici in comune e Florian è stato quello che mi ha sorpreso di più".

Sulle sue caratteristiche: "Mi piace giocare aggressivo, spero sia la parte che vedrete sempre di me in ogni gara anche quando ci saranno giornate difficili con la palla".

Sulla Serie A: "Sarà interessante provare questo campionato, ho visto molte partite nella mia vita del campionato italiano. Ho giocato contro la Fiorentina, la qualità era maggiore e non puoi permetterti di fare il numero di errori che magari ti sono concessi in Polonia. Ho bisogno di conoscere bene la Serie A ma sono entusiasta di cominciare".

