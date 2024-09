News Udinese – Karlstrom promosso dalla Gazza: il mediano convince

Jesper Karlstrom viene promosso ufficialmente dalla Gazzetta dello Sport, nonostante sia stato titolare solamente in due occasioni: le ultime

Jesper Karlstrom è pronto per diventare un punto fisso dell'Udinese e lo sta già dimostrando nei due incontri giocati al massimo. Il centrocampista svedese non vede l'ora di fare la differenza con la maglia bianconera sulle spalle, ma soprattutto un punto di riferimento per il club.