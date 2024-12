Udinese – Karlström, il metronomo di Runjaic: un pilastro inamovibile

Sta diventando sempre più un giocatore fondamentale per la squadra e per Runjaic. Il dato sul suo impiego stagionale è sbalorditivo

Jesper Karlström , centrocampista svedese classe 1995, sta confermando partita dopo partita di essere un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico dell'Udinese . Il centrocampista svedese, arrivato in Friuli la scorsa estate, si è subito guadagnato la fiducia dei compagni e di mister Runjaic , diventando un punto fermo del centrocampo bianconero.

I numeri parlano chiaro: Karlström è uno dei giocatori più utilizzati in questa stagione. [1450 minuti di gioco totale tra le varie competizioni]. Questo dato evidenzia come il centrocampista svedese sia un titolare inamovibile per Runjaic, che lo schiera regolarmente dal primo minuto.