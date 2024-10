Udinese – Karlstrom torna in nazionale? L’avvio lascia a bocca aperta

Jesper Karlstrom non vede l'ora di mettersi in mostra in vista dei prossimi incontri. Non dimentichiamo che solo l'avvio lascia a bocca aperta

Lorenzo Focolari Redattore 3 ottobre - 11:01

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo uno dei talenti più interessanti della squadra si sta mettendo in mostra attraverso diverse prestazioni di primissimo livello. Jesper Karlstrom ha sorpreso tutti e per lui arriva un premio dopo questo avvio di stagione da urlo.

La Svezia lo torna a convocare ed inserire nei prossimi due match validi per la Nations League. Il calciatore svedese scenderà in campo nelle sfide contro la Slovacchia e l'Estonia.