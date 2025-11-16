News Udinese – Karlstrom trova continuità in nazionale: il punto

Jesper Karlstrom è stato incluso nella formazione della Svezia che stasera ha subito una sconfitta per 4-1 in Svizzera, in un incontro di qualificazione per i prossimi Mondiali. Il giocatore dell’Udinese ha disputato l'intera partita, ricevendo un cartellino giallo.

La Svezia si trova all'ultimo posto del Gruppo B: martedì affronterà la Slovenia di Sandi Lovric, che oggi ha perso con il Kosovo per 0-2. Il centrocampista dell’Udinese non è stato utilizzato e non è entrato nemmeno in campo. Questo crea forti dubbi sull’entità di Lovric in nazionale.