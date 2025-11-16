mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Karlstrom trova continuità in nazionale: il punto

udinese

News Udinese – Karlstrom trova continuità in nazionale: il punto

News Udinese – Karlstrom trova continuità in nazionale: il punto - immagine 1
Il capitano dell’Udinese è un perno essenziale all’interno della sua nazionale svedese: i dettagli sulla gara di ieri
Lorenzo Focolari Redattore 

Jesper Karlstrom è stato incluso nella formazione della Svezia che stasera ha subito una sconfitta per 4-1 in Svizzera, in un incontro di qualificazione per i prossimi Mondiali. Il giocatore dell’Udinese ha disputato l'intera partita, ricevendo un cartellino giallo.

La Svezia si trova all'ultimo posto del Gruppo B: martedì affronterà la Slovenia di Sandi Lovric, che oggi ha perso con il Kosovo per 0-2. Il centrocampista dell’Udinese non è stato utilizzato e non è entrato nemmeno in campo. Questo crea forti dubbi sull’entità di Lovric in nazionale.

Cambiando rapidamente argomento, non perdetevi le ultime notizie del calciomercato friulano:  Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock<<<

Leggi anche
Udinese – Cambiaghi e Rowe alle prese con il recupero: le ultime dai campi
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA