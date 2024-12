Notizie Udinese – Karnezis su Sava: “Ha il talento per restare in Serie A”

La partita di Razvan Sava non è passata per niente inosservata. Le valutazioni sui suoi 90 minuti a Monza sono state positive su ampia scala. A tal proposito anche Orestis Karnezis , ex portiere dei friulani dal 2014 al 2017, ha voluto esprimere un'opinione bella e incoraggiante nei confronti del giovane portiere.

“Sava ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche e il talento per reggere la scena in Serie A". Karnezis ha poi continuato: "Non è stato un caso che il tecnico lo abbia scelto, esattamente come la società, perché se l’Udinese ti prende significa che sei un portiere di valore”. Una valutazione nettamente positiva che prosegue con risvolti incoraggianti.