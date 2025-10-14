Italia e Israele si sfideranno allo stadio Friuli di Udine alle 20. 45. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva dalla Rai, con diretta su Rai1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.
mondoudinese udinese news udinese Italia-Israele | Kean out, Gattuso pensa a Retegui in coppia con Pio
udinese
Italia-Israele | Kean out, Gattuso pensa a Retegui in coppia con Pio
L'attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro a causa infortunio: ora Gattuso potrebbe scegliere Pio Esposito per l'attacco dell'Italia
Per quanto riguarda la squadra, Gattuso non potrà contare su Bastoni, squalificato, e su Kean, infortunato. Ecco le formazioni previste per questa sera:
Italia (3-5-2)
Donnarumma
Di Lorenzo
Mancini
Calafiori
Cambiaso
Barella
Cristante
Tonali
Dimarco
Esposito
Retegui
Israele (5-4-1)
D. Peretz
Dasa
E. Peretz
Baltaxa
Blorian
Revivo
Biton
Gloukh
Abu Fani
Solomon
Khalaili
Le ultime del mercato bianconero: Allegri SHOCK: offerta unica per il centrale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA