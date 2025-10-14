mondoudinese udinese news udinese Italia-Israele | Kean out, Gattuso pensa a Retegui in coppia con Pio

L'attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro a causa infortunio: ora Gattuso potrebbe scegliere Pio Esposito per l'attacco dell'Italia
Lorenzo Focolari Redattore 

Italia e Israele si sfideranno allo stadio Friuli di Udine alle 20. 45. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva dalla Rai, con diretta su Rai1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Per quanto riguarda la squadra, Gattuso non potrà contare su Bastoni, squalificato, e su Kean, infortunato. Ecco le formazioni previste per questa sera:

Italia (3-5-2)

Donnarumma

Di Lorenzo

Mancini

Calafiori

Cambiaso

Barella

Cristante

Tonali

Dimarco

Esposito

Retegui

Israele (5-4-1)

D. Peretz

Dasa

E. Peretz

Baltaxa

Blorian

Revivo

Biton

Gloukh

Abu Fani

Solomon

Khalaili

