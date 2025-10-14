Italia-Israele | Kean out, Gattuso pensa a Retegui in coppia con Pio

L'attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro a causa infortunio: ora Gattuso potrebbe scegliere Pio Esposito per l'attacco dell'Italia

Italia e Israele si sfideranno allo stadio Friuli di Udine alle 20. 45. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva dalla Rai, con diretta su Rai1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.