Udinese-Carrarese | Arbitra Kevin Bonacina: i dettagli sulla gara

In occasione della prossima gara di Coppa Italia, valida per i 32esimi, l’arbitro sarà Kevin Bonacina: il punto

Lorenzo Focolari Redattore 13 agosto - 16:05

Sarà Kevin Bonacina a sovrintendere alla partita di Coppa Italia tra Udinese e Carrarese che si terrà lunedì 18 agosto alle 20:45. Gli assistenti designati sono Ceolin e Scarpa.

Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre il VAR e l'AVAR saranno rispettivamente Volpi e Meraviglia.

Questo incontro rappresenterà la prima competizione ufficiale della stagione 2025/26 per i bianconeri ed è relativo ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Se l'Udinese dovesse vincere, affronterebbe la squadra che avrà la meglio tra Cremonese e Palermo.

UDINESE – CARRARESE Lunedì 18/08 ore 20. 45.