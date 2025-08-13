Sarà Kevin Bonacina a sovrintendere alla partita di Coppa Italia tra Udinese e Carrarese che si terrà lunedì 18 agosto alle 20:45. Gli assistenti designati sono Ceolin e Scarpa.
Udinese-Carrarese | Arbitra Kevin Bonacina: i dettagli sulla gara
In occasione della prossima gara di Coppa Italia, valida per i 32esimi, l’arbitro sarà Kevin Bonacina: il punto
Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre il VAR e l'AVAR saranno rispettivamente Volpi e Meraviglia.
Questo incontro rappresenterà la prima competizione ufficiale della stagione 2025/26 per i bianconeri ed è relativo ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Se l'Udinese dovesse vincere, affronterebbe la squadra che avrà la meglio tra Cremonese e Palermo.
