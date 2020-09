Kit più bello della Serie A. Per La Gazzetta dello Sport è quello dell’Udinese

Un po’ anni 80′ e piena di ricordi il nuovo kit “home” dell’Udinese 2020/2021. La nuova divisa dei friulani ha colpito per il suo nuovo design presentato da Macron con la banda bianca obliqua su sfondo nero. La Gazzetta dello Sport ha premiato il nuovo kit bianconero come il più bello della Serie A. Ecco la nota dell’Udinese a riguardo: “La Gazzetta dello Sport ha celebrato la classifica delle maglie più belle, originali e significative della Serie A. L’Home Kit Udinese firmato Macron è stato premiato come il più bello del campionato. Un grande riconoscimento per l’Udinese e Macron che, volendo celebrare una maglia iconica come quella indossata da Zico 35 anni fa, hanno riscosso un grandissimo successo tra i tifosi e gli addetti ai lavori“.