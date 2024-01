Atalanta-Udinese | Kolasinac fermo per la febbre ma può recuperare

Il centrale della Dea non si è allenato per una sindrome influenzale ma c'è ottimismo per il suo recupero in vista della gara coi friulani

L'Udinese è chiamata a una risposta sul campo. La squadra di Cioffi, nonostante l'ottima prestazione per 80'minuti, nel finale della gara coi rossoneri ha di nuovo spento la luce. Una miriade i punti lasciati negli ultimi 10 minuti di gioco che ora non sono più accettabili. Contro l'Atalanta servirà concentrazione per tutta la sfida perchè la formazione di Gasperini ha già dimostrato di saper dilagare se l'avversario le lascia spazio.

L'Atalanta dal canto suo, ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della gara contro l'Udinese. Non ha preso parte alla seduta il difensore bosniaco Sead Kolasinac, rimasto fermo a causa di una sindrome influenzale. Le sue condizioni però non preoccupano e per l'Udinese dovrebbe essere regolarmente arruolato. Contro i bianconeri, invece, difficilmente ci sarà Hans Hateboer, che si è diviso tra palestra e campo: probabile un suo recupero per la gara contro la Lazio. Sabato non ci sarà sicuramente Ademola Lookman, impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria.

