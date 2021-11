Udinese-Koper / Formazioni ufficiali: Gotti punta su Nestorovski

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Koper. Scopriamo insieme le scelte di mister Luca Gotti

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto. Nelle ultime partite, l'Udinese è apparsa leggermente stanca. Fortunatamente, la vittoria contro il Sassuolo ha ridato un pizzico di tranquillità in più. Durante questa pausa i friulani potranno sia ricaricare le energie, ma anche assimilare meglio i meccanismi del nuovo modulo. Per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole contro il Koper, squadra che milita nella Serie A slovena ed occupa il primo posto in classifica. Questa gara sarà un'altra occasione per coloro che hanno giocato meno per mettere minuti nelle gambe e convincere il tecnico bianconero a puntare su di loro. A ridosso del calcio d'inizio, sono uscite le formazioni ufficiali della gara. Scopriamo le scelte dei due mister. Diverse novità.