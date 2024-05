News Udinese | Kristensen e Abankwah convocati con le proprie U21

Altri due nazionali per i bianconeri. Thomas Kristensen è stato convocato per la prossima partita della Danimarca Under 21. Il difensore dell'Udinese giocherà nella gara contro la Norvegia in programma il 6 giugno. Una stagione importante per il classe 2002 al suo primo anno in Serie A dove ha collezionato 26 presenze nella massima serie italiana fornendo anche un assist, fondamentale per il gol di Success contro il Napoli. Con Cannavaro ha trovato continuità, divenendo di fatto un titolare inamovibile.