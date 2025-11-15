Notizie Udinese – Kristensen accelera per il Bologna: i dati sul recupero

Il centrale danese sta svolgendo tutte le sedute opportune per recuperare al meglio dall'infortunio e tornare in campo

Manca poco al rientro in campo di Thomas Kristensen. Il centrale dell'Udinese è stato infortunato a causa di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Da settimane, sta seguendo un programma di allenamento in palestra e terapie per tornare quanto prima a disposizione di Kosta Runjaic .

Il team medico ha come obiettivo di includerlo tra i convocati per la prossima partita casalinga contro il Bologna, prevista al Bluenergy Stadium il 22 novembre. Tuttavia, la priorità sarà la cautela. Infatti, il danese non è ancora al 100% e l'allenatore tedesco aspetterà ancora qualche giorno prima di schierarlo come titolare.