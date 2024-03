Udinese – Kristensen o Bijol? Cioffi ha fatto la sua scelta: i dettagli

Thomas Kristensen o Jaka Bijol ? Questo è il dilemma a qualche ora dal fischio d'inizio dell'incontro valido per il campionato tra l'Udinese e il Torino. Il calciatore sloveno è ufficialmente tornato e non vede l'ora di poter dire la sua con il club. Ecco la scelta del coach sul titolare nel corso di questa sfida.

Non si torna più indietro e Jaka Bijol è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Il calciatore che ha militato nel CSKA è tornato contro i biancocelesti ed ora non vede l'ora di rimettersi al centro della difesa per guidare la squadra in un incontro cruciale sotto tutti i punti di vista.