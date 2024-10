Notizie Udinese – Out Kristensen contro il Lecce: lesione al soleo

Thomas Kristensen contro il Lecce non ci sarà ed oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. Lesione al soleo per il difensore centrale

Thomas Kristensen non vede l'ora di tornare a dire la sua sul campo da gioco. Il ragazzo bianconero sa fare la differenza e di conseguenza si tratta di una perdita decisamente importante. Adesso bisogna capire nel dettaglio quale potrebbe essere la sostituzione perfetta in vista della prossima sfida e soprattutto per quanto tempo il danese resterà fuori dal campo.