Notizie Udinese – Kristensen arrugginito all’Olimpico: i dati attuali

Questo potrebbe dipendere dal cambio modulo. Con la linea a 4 il danese ha perso la sua titolarità assoluta, dovendo competere con Ehizibue per la maglia. Non è un caso che anche per questa giornata contro la Lazio, Kristensen fosse in ballottaggio per la maglia. Runjaic gli ha dato fiducia e ieri sera il danese è partito in sordina per poi terminare bene la sua prestazione.