Notizie Udinese – Kristensen: jolly difensivo dell’Udinese

Thomas Kristensen si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere dell'Udinese . Il difensore danese, arrivato in estate, sta dimostrando grande duttilità, venendo schierato sia come terzino che come difensore centrale a seconda delle esigenze.

Le sue prestazioni sono state finora eccellenti in entrambi i ruoli. Da terzino, Kristensen offre spinta sulla fascia, con inserimenti precisi e una buona fase difensiva. Da centrale, invece, si fa apprezzare per la sua solidità, senso della posizione e capacità di marcatura.

La sua capacità di adattamento è un valore aggiunto per l'Udinese, che può così contare su un giocatore in grado di ricoprire più ruoli con profitto. Kristensen si sta integrando alla perfezione nel sistema di gioco di mister Runjaic, diventando un punto di riferimento per i compagni. La sua crescita costante fa ben sperare per il futuro. Kristensen ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della stagione dell'Udinese.