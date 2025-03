Udinese – Kristensen: “Ogni partita è importante per noi…” Le parole

"Ogni partita è importante per noi, perché nello spogliatoio abbiamo degli obiettivi. Vogliamo fare di tutto per vincere oggi. Mi sento bene in questo nuovo ruolo, anche se non l'avevo mai ricoperto prima di questa stagione. Giocando a destra posso imparare molto anche per la posizione di centrale, poiché mi confronto in uno contro uno con l'ala avversaria".