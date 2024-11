News Udinese – Kristensen subito titolare? Runjaic ha già deciso

Kristensen è al lavoro per entrare sin da subito nel giro dei titolari in difesa. Contro l'Atalanta, però, sembra essere arrivata la scelta

Thomas Kristensen non vede l'ora di potersi prendere una maglia da assoluto titolare . Il calciatore danese è pronto per dire la sua visto che da qualche giorno è tornato a piena disposizione e ad allenarsi con il gruppo squadra dell'Udinese. La decisione delle ultime ore, però, sarebbe quella di portarlo in panchina e vedere un suo ingresso solo a gara in corso. Logicamente scelto anche il titolare che lo andrà a sostituire.

Al momento fiducia ancora in Christian Kabasele, non tanto per le qualità quanto per mancanza di scelte. Il difensore belga ha l'ultima chance per rilanciarsi dopo diverse prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative.