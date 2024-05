News Udinese / Kvara e Osimhen allarme rientrato: saranno titolari

A un anno dalla gara che ha consegnato lo Scudetto al Napoli, questa volta i tre punti sono importanti per l'Udinese. La squadra di Cannavaro ha bisogno di una vittoria per riagganciare il Frosinone quart'ultimo. A quattro giorni dalla gara che lo vedrà impegnato sul campo del Bluenergy Stadium, il Napoli continua la preparazione per arrivare al meglio al match. A preoccupare l'ambiente partenopeo sono state le condizioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.