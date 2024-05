News Udinese | Kvara out: in dubbio anche Juan Jesus e Politano

Non finiscono i problemi per Calzona che oltre al georgiano dovrà fare a meno di Zielinski e probabilmente dei due giocatori sopracitati

Calzona rischia di perdere anche due titolari per la sfida ai friulani di domani sera. Dopo Kvara che non si è allenato, Juan Jesus e Politano si trovano in una situazione incerta. Inoltre, entrambi i giocatori hanno seguito un programma di allenamento personalizzato e sarà chiaro solo domani nella rifinitura se saranno in grado di stringere i denti e giocare. Nella rifinitura di questa mattina, Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento di ieri. Di seguito il comunicato.

"Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie infine per Zielinski".