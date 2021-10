News Udinese – Brutte notizie: avete sentito? Si teme la bandiera bianca!

Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Dopo le tre sconfitte consecutive, l'Udinese (finalmente) ha rialzato la testa. Adesso la squadra di Gotti non può permettersi un altro passo falso.

Il tempo per preparare la partita c'è. Non ci sono scuse. Molina e Larsen sono impegnati con le rispettive Nazionali ma questo non può e non deve essere un alibi.