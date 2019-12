La battaglia continua: lo scudetto 1896 dev’essere riconosciuto all’Udinese. Firma la petizione

Tutti sanno che il primo scudetto della storia fu vinto da quella che veniva chiamata Associazione Ginnastica Udinese.

Peccato che non fu assegnato solo perché allora, nel 1896, la Fe­derazione ancora non esisteva, sarebbe stata fondata solo un anno dopo.

Ma a quei ragazzi che difendevano i colori di Udine, allenati da Antonio Dal Dan, va riconosciuto il titolo conquistato. La Federazione non ci sarà stata, ma il gioco sì e a Treviso dal 6 all’8 settembre di quell’anno si giocò a calcio, c’è poco da fare.

La Ginnastica Udinese sconfisse il Turazza di Treviso e la Ginnastica di Ferrara, aggiudicandosi un gonfalone di seta ricamato a mano, che portava la scritta: “Pri­ma gara nazionale di giuochi gin­nasti – campionato nel giuoco del calcio (Foot Ball)“.

I protagonisti sono persi nella memoria di pochi: Bissanti, Chiussi, Ksnapfel, Pellegrini, Milanopulo, Del Negro, Plateo, Spivach, Dal Dan (allenatore-gio­catore), Tam, Tolu.

A loro va dato il merito di aver vinto sul campo, va riconosciuto un gesto sportivo che non può essere considerato ‘amatoriale’ solo perché ufficialmente non esisteva la Federazione.

In fondo se Lazio e Torino hanno tutti i diritti per reclamare il loro Tricolore, è ora che anche a Udine ci si mobiliti per ristabilire non la giustizia, ma la storia.