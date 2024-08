Udinese – Runjaic: “Prima di vedere la mia squadra c’è bisogno di tempo”

Si avvicina a grandi passi l'esordio tra le mura amiche per la squadra bianconera. Ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic

Redazione 23 agosto - 15:18

La sfida di campionato tra l'Udinese e i biancocelesti di Marco Baroni è praticamente alle porte. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio ha fatto il punto in conferenza stampa proprio il coach dei bianconeri: Kosta Runjaic. Ecco le sue dichiarazioni.

Il punto sull'infortunio di Sanchez — "Una notizia molto amara, non è bello iniziare con questa domanda anche perché io non vedo l'ora di iniziare a giocare davanti al nostro pubblico. Noi tutti siamo contenti per il ritorno di Sanchez, ma si è infortunato. Siamo contenti di come è arrivato carico e pronto da noi. Purtroppo, questa è una notizia triste per la nostra squadra e noi dovremo essere ancora più compatti. Domani dovremo mostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte da affrontare in casa anche se i biancocelesti giocano davvero bene".

Un parere sulla partita contro il Bologna — "Un punto importante contro una squadra che gioca la Champions in trasferta e sicuramente non è un cattivo inizio. Nel calcio ci sono diversi punti di vista ed è sempre così, ogni squadra di successo ha sempre una caratteristica: cerca la vittoria sin dall'inizio e si cerca di lavorare assieme. Noi per 90 minuti abbiamo lottato e non abbiamo mai mollato. Sono d'accordo che a livello di calcio giocato non abbiamo mostrato tutto quello che possiamo mostrare. Dobbiamo fare passi in avanti con il possesso palla. Sono contento, però, del gruppo che si è creato".

Mancava un terzo centrocampista in stile Walace nella prima sfida? — "Avrei potuto fare i cambi prima. La nuova Lega la conoscevo già, però logicamente sono sul fronte e gioco in prima linea. Noi abbiamo cambiato davvero molti dettagli rispetto l'ultima stagione. In preparazione abbiamo fatto decisamente bene, ma a Bologna non siamo riusciti a ripeterci. Non dipende dai 2 o dai 3 centrocampisti, ma dal fatto che tutti devono dare il loro contributo. Ci vuole più intensità e più velocità quando si ha la palla. Tutti dobbiamo migliorare, ma non eravamo al 110% della nostra forma. Noi abbiamo bisogno di tempo con la nostra squadra, dipende dal progetto e da quello che si ha in mente per fare bene".

Quanti minuti ha nelle gambe Davis? — "Non giocherà nella posizione da 10, gioca meglio al centro dell'attacco o con due punte. Ne sto parlando con lui, ma abbiamo un'idea. Non so quanti minuti abbia nelle gambe e non è facile da dire, la sua stagione non dimentichiamo che è iniziata con un infortunio e nelle ultime tre settimane si è allenato poco con la squadra. Parliamo di un calciatore importante e io spero che abbia uno stato di forma per giocare senza ricadute".

L'Udinese di Runjaic si vedrà dopo la sosta? — "Dobbiamo lavorare sui dettagli di partita in partita e le nostre conclusioni le possiamo fare in base a come abbiamo giocato. La pausa nazionali vuol dire avere più tempo per lavorare. Sicuramente vogliamo fare di più, soprattutto in casa. Chi gioca contro di noi in casa deve venire con un certo "mal di pancia", perché avrà a che fare con una squadra molto aggressiva".

Si vedranno i nuovi in campo? — "Forse già domani".

