Notizie Udinese – Thauvin resterà? La conferma di Nani

"Thauvin ha un contratto che scade quest'anno, ma dispone anche di un'opzione a nostro favore per un ulteriore anno. La prossima stagione sarà con noi, non c'è alcuna urgenza". Queste parole suggeriscono che la trattativa tra il club e il giocatore non si trovi affatto in pericolo, soprattutto considerando la volontà di Thauvin di continuare la sua avventura in Friuli.