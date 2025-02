Udinese – Empoli | La direzione della gara sarà affidata a Doveri

La partita tra Udinese e Empoli valida per la 25esima giornata di campionato avrà la direzione dell’arbitro Daniele Doveri

Per la partita tra friulani e toscani la direzione sarà quella di Daniele Doveri , arbitro della sezione di Roma 1. Uno dei più veterani della categoria arbitrale odierna.

Assieme a lui la squadra arbitrale sarà composta da: Dei Giudici e Niedda come assistenti di linea, Giua come quarto uomo ufficiale. Da Lissone saranno presenti al VAR Ghersini e come suo assistente Guida.