Udinese – Buksa niente male: ripagata la fiducia di Runjaic! Il punto

Lorenzo Focolari Redattore 2 novembre - 15:53

Il percorso di crescita di Adam Buksa è sicuramente tutto da definire. Arrivato in estate per completare il pacchetto d'attacco, Runjaic lo ha sempre inserito nelle rotazioni, consapevole della sua utilità. Il suo schieramento principale lo vede all'interno di un attacco a due e con la giusta connessione Buksa sa offrire goal e buone prestazioni.

A causa di una frattura alle ossa nasali, il suo percorso si è dovuto interrompere per qualche partita. Con l'ausilio della maschera protettiva è subito tornato in pista e ha siglato il terzo goal nella gara contro il Lecce: un "tocco sotto" delicato ma incisivo.

Contro la Dea è partito come titolare e sebbene non siano arrivati goal, assist o grandi occasioni da parte sua, Buksa ha ripagato la fiducia di mister Runjaic sapendo stare in campo in uno scontro diretto di buon livello.