News Udinese | La furia di Marino e Udogie out: la rassegna stampa

Davanti ai 70mila di San Siro, i bianconeri hanno dovuto cedere il passo ai campioni d'Italia, bravi a concretizzare tutti gli errori della retroguardia friulana. Sugli scudi un ritrovato Ante Rebic, autore di una doppietta, mentre per l'Udinese da segnalare la brutta partita di Gerard Deulofeu , con lo spagnolo stranamente impreciso e inconcludente. Nonostante la sconfitta per 4-2, la società friulana ha da recriminare sull'episodio che ha portato al pareggio del momentaneo 1-1.

Al l minuto '9, Marinelli ha decretato, dopo essere stato richiamato da Mazzoleni al monitor, il penalty a favore dei campioni d'Italia. Il rigore è arrivato dopo uno scontro di gioco fra Calabria e Soppy. Il laterale rossonero si è lanciato sulla respinta di Silvestri dopo il tiro in diagonale di Brahim Diaz, non riuscendo a colpire il pallone. Sulla traiettoria del rimpallo è arrivato però Soppy, che per difendere la porta ha azzardato un contrasto maldestro. Il terzino nigeriano pare entrare in modo deciso, ma non tanto da causare l'estrema punizione. Tutto questo ha generato la furia di Marino, che non ci sta. Ecco le sue dichiarazioni <<<