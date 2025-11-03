L'Udinese sta recuperando le energie in vista della prossima sfida contro la Roma di Gasperini. Proprio ieri Paulo Dybala si è reso protagonista di due spiacevoli episodi. Dopo il rigore sbagliato (valido per il possibile pareggio) la Joya è subito uscita dal campo per infortunio.
Notizie Udinese – Dybala si ferma! Salterà la gara al Bluenergy? Il punto
L'argentino è uscito ieri dal campo durante la partita contro il Milan: Gasperini potrebbe perdere la Joya per la prossima gara
Sono momenti di ansia in casa giallorossa dal momento che Dybala potrebbe stare out per un po' di gare. Il punto interessato è la coscia sinistra che ha provocato grande fastidio dopo il calcio dagli 11 metri. Se gli esami dovessero essere negativi allora Gasperini rimarrebbe senza l'argentino in occasione della gara contro l'Udinese.
