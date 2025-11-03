Notizie Udinese – Dybala si ferma! Salterà la gara al Bluenergy? Il punto

L'argentino è uscito ieri dal campo durante la partita contro il Milan: Gasperini potrebbe perdere la Joya per la prossima gara

L'Udinese sta recuperando le energie in vista della prossima sfida contro la Roma di Gasperini. Proprio ieri Paulo Dybala si è reso protagonista di due spiacevoli episodi. Dopo il rigore sbagliato (valido per il possibile pareggio) la Joya è subito uscita dal campo per infortunio.