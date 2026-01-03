Udinese News – Dove vedere la gara contro il Como

É tutto pronto per l’apertura della giornata di oggi. L’Udinese di Kosta Runjaic punta a ritrovare la via della vittoria dopo il pareggio all’ultimo secondo contro la Lazio di Sarri.
Ore 12:30 calcio di inizio in programma per aprire la sfida tra Como e Udinese valida per la 18esima giornata di Serie A
Como-Udinese è l'incontro che si svolgerà per la 18ª giornata di Serie A, previsto per oggi alle 12:30 nello stadio Sinigaglia di Como e sarà disponibile in streaming su DAZN. In aggiunta, è possibile seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito.
