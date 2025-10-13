E’ il giorno prima della partita Italia-Israele, e Udine è severamente protetta. Il piano di sicurezza è al massimo livello. Lo stadio dell'Udinese è fortificato. La città è monitorata, con la presenza di forze speciali. La Uefa, che ha fiducia nella comprovata esperienza delle forze di polizia italiane, ha classificato l'incontro come «alto rischio», ma ha previsto l'invio di un solo responsabile della sicurezza e non due. I problemi potrebbero emergere non dentro lo stadio, ma all'esterno.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Il Bluenergy si attrezza per la gara di domani: il punto
udinese
News Udinese – Il Bluenergy si attrezza per la gara di domani: il punto
Domani l'Italia affronterà Israele al Bleuenrgy Stadium: Udine si prepara ad attrezzare lo stadio per celebrare la gara